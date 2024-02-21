Суд признал законными штрафы для водителей за проезд на желтый

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Третий кассационный суд общей юрисдикции признал нарушением проезд на желтый сигнал светофора, сообщает «Российская газета». По данным издания, суд пришел к такому выводу во время рассмотрения дела жителя Мурманска. Ранее он попал в аварию, проехав на предупредительный сигнал, и получил за это штраф в тысячу рублей.

Юристы согласны с таким решением суда. По мнению заместителя главного редактора радио «Автодор» Сергея Смирнова, подъезжая к регулируемому перекрестку, водитель должен учитывать ситуацию на дороге.

Я считаю привлечение к ответственности граждан, игнорирующих ПДД при проезде регулируемых перекрестков, вполне обоснованным. <...> В обычной дорожной обстановке водитель, подъезжая к регулируемому перекрестку, должен учитывать дорожные условия, интенсивность движения, а также работу светофора, — пояснил юрист.

Ранее автоюрист Георгий Холманский сообщил, что автолюбители могут оспорить штраф за проезд на желтый сигнал светофора при определенных обстоятельствах. Он отметил, что если водитель начал или закончил маневр на желтый, который предшествует зеленому, то административной ответственности наступать не должно. Если ГИБДД выпишет штраф в такой ситуации, то его можно будет опротестовать, добавил он.