Норма, запрещающая российским СМИ публиковать положительную информацию о людях, имеющих наркозависимость, признана судом законной.
Соответствующее решение принял Верховный суд РФ, сообщает
Его иск был направлен против одного из пунктов совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС о разрешении на блокировку статьи о наркозависимых. Пункт призван защитить аудиторию от формирования «положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».
Никакой научной разработки не нужно, это общепринятая норма — нельзя рекламировать наркоманию, — заявил представитель МВД в ходе заседания суда.
Судья принял решение отказать в удовлетворении иска самиздата.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в конце 2019 года государственный антинаркотический комитет утвердил основные положения проекта Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. По его словам, в новой стратегии будут учтены и рекомендации парламентариев по противодействию экономическим основам наркобизнеса.
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