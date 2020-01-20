https://static.news.ru/photo/d23e49dc-3b7e-11ea-9dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норма, запрещающая российским СМИ публиковать положительную информацию о людях, имеющих наркозависимость, признана судом законной.

Соответствующее решение принял Верховный суд РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, находящегося в зале суда. Истцом выступил самиздат «Батенька, да вы трансформер».

Его иск был направлен против одного из пунктов совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС о разрешении на блокировку статьи о наркозависимых. Пункт призван защитить аудиторию от формирования «положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».

Никакой научной разработки не нужно, это общепринятая норма — нельзя рекламировать наркоманию, — заявил представитель МВД в ходе заседания суда.

Судья принял решение отказать в удовлетворении иска самиздата.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в конце 2019 года государственный антинаркотический комитет утвердил основные положения проекта Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. По его словам, в новой стратегии будут учтены и рекомендации парламентариев по противодействию экономическим основам наркобизнеса.