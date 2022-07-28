Суд признал законным взыскание с Google более 7,2 млрд рублей штрафа

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Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание приставами с компании Google более 7,2 млрд рублей оборотного штрафа, передает ТАСС. Жалоба представителя сервиса на решение арбитража по делу о повторном неудалении запрещенного контента была отклонена.

Рассмотрев доводы искового заявления, суд отказал представителю компании Google в иске к Главному управлению ФССП России о признании незаконным взыскания с компании штрафа в размере более 7,2 млрд рублей, — сообщила пресс-секретарь суда Анна Днепровская.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с мая начала принудительное взыскание с компании Google более 7,2 млрд рублей. Столичный суд оштрафовал сервис за распространение на YouTube материалов украинского нацбатальона «Азов» и террористического сообщества — структурного подразделения организации «Правый сектор» (организация признана экстремистской на территории РФ и запрещена), а также ряда иных запрещенных организаций.

В конце апреля мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Основанием для возбуждения дела стало распространение на YouTube роликов со сведениями о потерях ВС РФ и жертвах среди мирного населения.