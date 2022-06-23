Суд признал законным включение Венедиктова в список иноагентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черемушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента), передает РИА Новости. Одной из причин включения журналиста в перечень иноагентов послужило финансирование из-за рубежа работодателя Венедиктова. Компания «Образование 21 век» выплатила ему в виде зарплаты почти 43 млн рублей.

В удовлетворении восстановленного иска Венедиктова <...> отказать, — огласил решение судья.

Представители Минюста пояснили, что «Образование 21 век» — фактически российская компания. Однако, согласно закону, если физическое лицо получает зарплату от российского юрлица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, то это является основанием для включения в список иноагентов.

Ранее адвокат Калой Ахильгов назвал причину оспаривания Венедиктовым статуса иноагента. По его словам, задача даже не столько в самом оспаривании, а в том, что нужно достоверно понять причину, по которой тот или иной человек был внесен в список иноагентов. Иногда выяснить данную информацию можно только при подаче иска и получении отзыва из Минюста, где указаны эти причины.