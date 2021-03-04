Суд признал законным штраф жене Навального за нарушение правил митинга

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Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов супруги осуждённого за мошенничество бизнесмена и оппозиционера Алексея Навального Юлии и согласился с решением оштрафовать её на 20 тысяч рублей из-за участия в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, оставив в силе решение суда первой инстанции, признавшего Юлию Навальную виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры» КоАП РФ и назначившего ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — сказал собеседник ТАСС.

Навальную задержали в составе колонны из протестующих, которая направлялась в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где содержался её муж. Женщину с незаконного митинга доставили в отдел полиции «Щербинский» УВД по ТиНАО столичного ГУ МВД. Оттуда её отпустили под обязательство о явке. Этот раз стал уже вторым задержанием. 23 января Юлия также попала в полицию, но тогда её выпустили без протокола.

4 марта Навальная призналась подписчикам, что питание в следственном изоляторе № 3 «Кольчугино», где содержится её муж, не отличается разнообразием. Женщина собирает передачу в тюрьму и обратилась за советом к пользователям соцсетей, писал NEWS.ru.