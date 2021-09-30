Суд признал виновными фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор всем восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», передаёт РИА Новости. Они обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В частности, гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок, технического директора собственника ТРЦ, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева и гендиректора комбината Юлию Богданову обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также в «нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 219).

Главу компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и его сотрудника, инженера противопожарной системы, по образованию повара, Александра Никитина обвиняют в «нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сотруднику охраны Сергею Антюшину вменяют «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц». По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин обвиняется в «халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 293). По версии следствия, он указал пожарным самый длинный путь к месту ЧП, проигнорировав схемы ТЦ и не обратив внимания на очевидца, показывавшего короткую дорогу. Из-за этого спасатели, добравшись до четвёртого этажа, обнаружили запертую дверь. Им пришлось возвращаться и следовать по пути, указанному очевидцем. В результате было потеряно много времени.

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин проходит по той же статье. Следствие утверждает, что он не организовал должным образом управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также разведку пожара, из-за чего погибли люди.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.