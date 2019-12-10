https://static.news.ru/photo/8f8c80f6-1aa7-11ea-9675-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Малышевский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Тверской районный суд города Москвы признал виновным в нападении на полицейского участника несанкционированного митинга, который проходил 27 июля. Обвинение требовало приговорить Эдуарда Малышевского к трём с половиной годам колонии.

Суд постановил признать виновным Малышевского по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья», — цитирует ТАСС приговор судьи.

Малышевский разбил стекло в автомобиле специального назначения. Оно упало на сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемый утверждает, что сделал это из-за волнения.

Судья счёл смягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетней дочери у подсудимого. Его приговорили к трём годам колонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двух фигурантов «московского дела» отправили в колонию. Егора Лесных и Максима Мартинцова приговорили к трём и двум с половиной годам соответственно.