Суд признал виновным экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

https://static.news.ru/photo/2c9effda-70f2-11eb-91eb-96000091f725_660.jpg Виктор Ишаев Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева в растрате 7,5 млн рублей.

Суд установил, что Ишаев совершил растрату, — начала оглашать приговор судья Лариса Семёнова.

Экс-глава Хабаровского края обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Прокурор запросил Ишаеву семь лет колонии.

Другим фигурантом дела является гендиректор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, обвинитель просил приговорить его к четырём годам колонии. В отличие от Ишаева он признал свою вину.

72-летний Ишаев находится под домашним арестом с марта 2019 года. Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в ДФО и министр по развитию Дальнего Востока в 2014–2017 годах, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составила 7,5 млн рублей. Ранее его обвинили в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Кондратов, по версии следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.

Как писал NEWS.ru, преступные планы появились у Ишаева в конце 2013 года — именно тогда ему стало известно, что представительство «Роснефти» переезжает из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск. Готовясь к задуманному, экс-чиновник получил долю в уставном капитале компании «Бейс». Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Начиная с 2014 года «Бейс» предоставляла в закупочную комиссию заведомо завышенные цены, по которым потом «Роснефть» арендовала помещения. Кондратов, являясь руководителем «Бейса», изначально должен был установить закупочную цену в 1500 рублей за квадратный метр. Однако позже он направил в закупочную комиссию просьбу о снижении арендной платы на 15% — 1350 рублей за квадратный метр.