Суд признал «Легион «Свобода России» террористическим и запретил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России

Верховный суд признал украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его в России, сообщает РИА Новости. По версии правоохранителей, организацию консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По мнению суда, объединение создано для подрыва основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения терактов. Участникам организации грозит до десяти лет лишения свободы, а организаторам — от 15 до 20 лет.

Ранее стало известно, что Пономарев объявлен в розыск в том числе из-за нарушения требования подписки о невыезде, он также скрывается от меры пресечения. В 2014 году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев переехал в США, затем перебрался на Украину.

В августе Пономарев озвучил свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая «Национальная республиканская армия». Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.