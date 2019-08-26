Данила Беглец, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии, признан виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Согласно постановлению Тверского районного суда, мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.6.1 статьи 20.2 КоАП, передаёт корреспондент News.ru. Арбитраж принял решение о наложении штрафа в размене 20 тысяч рублей.
26 августа в Тверском суде состоялось предварительное слушание по его уголовному делу о причинении травм росгвардейцу. По версии следствия, мужчина толкнул силовика на митинге 27 июля. СМИ сообщали, что
30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.
Ранее News.ru писал, что российские учёные потребовали закрыть дело о массовых беспорядках в Москве.