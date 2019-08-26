https://static.news.ru/photo/5c5b98ee-c7f9-11e9-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Данила Беглец, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии, признан виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Согласно постановлению Тверского районного суда, мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.6.1 статьи 20.2 КоАП, передаёт корреспондент News.ru. Арбитраж принял решение о наложении штрафа в размене 20 тысяч рублей.

26 августа в Тверском суде состоялось предварительное слушание по его уголовному делу о причинении травм росгвардейцу. По версии следствия, мужчина толкнул силовика на митинге 27 июля. СМИ сообщали, что приставы перекрыли этаж , где проходило заседание, не пускали в здание журналистов и даже родственников обвиняемого.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru писал, что российские учёные потребовали закрыть дело о массовых беспорядках в Москве.