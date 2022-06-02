Суд признал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич виновной в хищении

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Марина Лукашевич

Мещанский суд Москвы признал экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает корреспондент РИА Новости. Сумма ущерба по этому делу составила более 50 млн рублей.

Лукашевич, Попов совершили хищение, а именно мошенничество в особо крупном размере, — начала читать приговор судья Елена Каракешишева.

Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель попросил приговорить Марину Лукашевич к 7,5 года колонии и оштрафовать на 800 тысяч рублей. По данным следствия, в 2016 году коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства.

Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». Приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве. Вместе с Лукашевич был также задержан начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов.