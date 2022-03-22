Суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:47, 22 марта 2022
Оглашение приговора Навальному по новому делу о мошенничестве и оскорблении судаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи, передаёт ТАСС. Кроме того, оппозиционер признан виновным в особо крупном мошенничестве. 22 марта суд огласит приговор Навальному по данному делу. Обвинение запрашивало для него 13 лет тюрьмы.
Суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи, — передаёт корреспондент агентства.
Как сообщалось ранее, спeрва эпизоды о мошенничестве и оскорблении суда расследовали отдельно, но перед подачей иска по обоим делам было принято решение объeдинить их в одно.
Оппозиционер в ходе прений сторон заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного прокуратурой наказания.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Следствие полагает, что оппозиционер незаконно присвоил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).
Второе дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, вынесшей приговор Навальному за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, в ходе которого его оштрафовали на сумму 850 тысяч рублей.