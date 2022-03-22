Оглашение приговора Навальному по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи, передаёт ТАСС. Кроме того, оппозиционер признан виновным в особо крупном мошенничестве. 22 марта суд огласит приговор Навальному по данному делу. Обвинение запрашивало для него 13 лет тюрьмы.

Суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи, — передаёт корреспондент агентства.

Как сообщалось ранее, спeрва эпизоды о мошенничестве и оскорблении суда расследовали отдельно, но перед подачей иска по обоим делам было принято решение объeдинить их в одно.

Оппозиционер в ходе прений сторон заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного прокуратурой наказания.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Следствие полагает, что оппозиционер незаконно присвоил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, вынесшей приговор Навальному за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, в ходе которого его оштрафовали на сумму 850 тысяч рублей.