Суд приостановил работу клуба Adrenaline из-за нарушений карантина

https://static.news.ru/photo/0fe0f442-46a5-11eb-a02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.adrenaline-stadium.ru

Клуб Adrenaline Stadium в Москве будет закрыт на 30 суток из-за нарушений карантинных мер в условиях пандемии коронавируса, выявленных на концерте группы рок-музыканта Валерия Кипелова. Соответствующее решение вынес Савёловский районный суд. С учётом того, что Роспотребнадзор опечатал клуб 7 декабря, заведение сможет открыться с 6 января.

При проведении массового мероприятия в клубе не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Как видно на видео и фото, размещённых в сети Интернет, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась, — цитирует «Интерфакс» сообщение Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium до решения суда из-за нарушений мер по борьбе с распространением COVID-19 во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря.

Отмечалось, что в проблемах клуба виноваты в первую очередь пришедшие на концерт фанаты группы, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Клуб со своей стороны призывал посетителей к соблюдению правил, гостям бесплатно раздавались маски, в помещениях были установлены санитайзеры. Зрители запускались в зал небольшими группами, но в самом зале никакого разделения не было.

Клуб, несмотря на меры Роспотребнадзора, сообщал о намерениях провести запланированные на декабрь концерты. Администрация Adrenaline Stadium обещала ужесточить контроль за соблюдением карантинных мер во время мероприятий. Так, на 27 декабря в клубе был запланирован концерт группы «Сплин», а 30 декабря на сцене Adrenaline должны были выступить The Hatters.