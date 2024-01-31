Суд приостановил дело против сбежавшего депутата ГД Сопчука

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Сергей Сопчук

Производство уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука приостановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Приморского края Сергея Столярова. По его словам, решение было принято в соответствии с пунктом 2 статьи 208 УПК РФ, согласно которой производство дела может быть остановлено, если обвиняемый скрылся и его местонахождение не установлено.

Приостановлено 17 уголовных дел по противодействию коррупции. Ни одно из них не приостановлено по первому пункту [статьи 208 УПК РФ] за неустановление лица. [Основанием стали] вторые и третьи пункты, — заявил прокурор.

Сопчук находится в международном розыске с ноября 2021 года в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Суд заочно арестовал парламентария, его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Позднее суд также конфисковал туристический комплекс «Маяк» под Владивостоком, принадлежащий Сопчуку. Его стоимость оценивается примерно в 900 млн рублей.

Как сообщалось ранее, суд в Москве вынес приговоры бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю фармацевтической группы компаний «Биотэк» бывшему сенатору Борису Шпигелю. Их обвиняли в коррупции. Согласно решению суда, Белозерцеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Шпигеля приговорили к 11 годам тюрьмы.