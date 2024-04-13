Суд принял новый иск к блогеру Лерчек Московский суд принял иск Чекалина к Лерчек по разделу имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия Чекалина (Лерчек)

Симоновский суд Москвы принял иск блогера Артема Чекалина к супруге Валерии (Лерчек), следует из картотеки суда. Предметом рассмотрения станет раздел совместно нажитого имущества.

Истец: Чекалин А. А. Ответчик: Чекалина В. В. Категория дела: о разделе совместно нажитого имущества между супругами. Зарегистрировано (12.04.2024), — говорится в картотеке.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лерчек отказалась «идти на мировую» с мужем. По его информации, она не пришла на заседание суда по разводу, а прислала адвоката. Канал уточнил, что точно так же поступил и ее супруг, адвокат Лерчек в свою очередь заявил, что шансов на сохранение семьи нет.

Инициатором развода стала Чекалина, которая обратилась в суд в марте текущего года. По сведениям СМИ, блогерам дали месяц на примирение, в течение которого супруг Лерчек пытался уговорить ее сохранить брак. В публикации отмечается, что пара не живет вместе с января 2024 года.

На днях муж Чекалиной назвал их с женой расставание своим первым проигрышем в жизни. Он отметил, что благодарен супруге за 14 лет брака и собирается «идти дальше». Чекалин подчеркнул, что сделал все для сохранения семьи, но это не удалось. В браке у пары родились трое детей, младшему из которых два года.