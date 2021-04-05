Суд приговорил расстрелявшего коллег полицейского к 19 годам колонии

https://static.news.ru/photo/bea71cfe-95ec-11eb-b6cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд вынес приговор полицейскому Алексею Смирнову, который открыл стрельбу по коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года.

Суд приговорил Смирнова к заключению сроком 19 лет, девять из которых в тюрьме, остальные в колонии строгого режима, — огласил приговор судья Андрей Суворов.

Кроме того, он должен будет выплатить 1 млн рублей сыну погибшего сотрудника МВД Максима Веялко, по 700 тысяч рублей — жене, матери и отцу и ещё 400 тысяч — брату погибшего полицейского.

Гособвинение просило назначить мужчине 22 года колонии строгого режима. Он обвинялся по двум статьям — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК) и получение взятки (291 УК).

Дело Смирнова рассматривала коллегия присяжных. 11 февраля они оправдали подсудимого по эпизоду получения взятки, но признали виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских. Также присяжные решили, что Смирнов заслуживает снисхождения — это означает невозможность назначения ему пожизненного срока.

Стрельба на станции «Рязанский проспект» произошла 18 сентября 2019 года. Прапорщик Алексей Смирнов начал стрелять по сотрудникам отдела собственной безопасности. По его словам, это был эмоциональный всплеск из-за того, что те пытались спровоцировать дачу взятки. Размер взятки, в получении которой подозревали Смирнова, составил всего две тысячи рублей. В результате стрельбы полицейский Максим Веялко погиб, его коллегу Алексея Лимонова госпитализировали в тяжёлом состоянии.