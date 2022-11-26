Основателя холдинга «Тракторные заводы» приговорили к двум годам колонии

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Михаил Болотин

Мещанский суд Москвы приговорил основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина к двум годам колонии за растрату 5,2 млрд рублей, выделенных Министерством обороны РФ из федерального бюджета на гособоронзаказ, сообщает ТАСС. Помимо этого, бизнесмен также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В рамках проекта Минобороны холдинг Болотина должен был разработать БМП «Курганец».

Суд признал виновным Болотина по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей, — пояснили в суде.

Ранее Болотин заключил сделку со следствием. Предприниматель пробыл в следственном изоляторе 14 месяцев, ожидая завершения расследования. Ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По информации «Коммерсанта», Болотин пробудет за решеткой всего четыре месяца, так как большую часть срока он отсидел в СИЗО. При этом сам предприниматель считает, что суд не в полной мере учел его признание и помощь ФСБ в ходе расследования. В связи с этим он планирует добиться смягчения наказания до условного.

Помощник председателя Мещанского суда Юлия Котомина в разговоре с изданием пояснила, что Болотин раскаялся, признал вину и заключил «сделку» с Генпрокуратурой. По этой причине ему вынесли приговор в особом порядке — без исследования доказательств, прений сторон и отдельно от его предполагаемых подельников.

30 сентября 2021 года экс-глава концерна «Тракторные заводы» Болотин был задержан по делу о крупной растрате. В суд поступило ходатайство об избрании Болотину меры пресечения в виде содержания под стражей. Концерн «Тракторные заводы» представлен предприятиями, расположенными на территории Чувашии. В его состав входят в том числе АО «Промтрактор», Чебоксарский агрегатный завод.