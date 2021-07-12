Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства

Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

Суд установил, что причиной преступления стал конфликт внутри возглавляемой Быковым в 1994 году преступной группы из-за распределения доходов. Случился взрыв перед машиной Быкова, который он принял за покушение и за что решил отомстить.

Организацию и совершение убийства Быков поручил своему знакомому. Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года, когда потерпевшие передвигались на автомобиле по территории Свердловского района г. Красноярска, расстреляли их из огнестрельного оружия, — сообщает пресс-служба.

Сторона защиты обжалует приговор в связи со множеством нарушений процессуальных норм. В свою очередь, суд удовлетворил ходатайство обвинения о вынесении частных постановлений в адрес адвокатской палаты из-за давления на присяжных.

Ранее сообщалось, что в резиденцию арестованного Быкова прибыл спецназ.