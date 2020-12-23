Суд приговорил к 13 годам колонии офицера по обвинению в госизмене

https://static.news.ru/photo/92ab4900-4523-11eb-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

К 13 годам лишения свободы в колонии приговорён за госизмену военнослужащий Алексей Сенокосов. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

Суд признал Алексея Сенокосова виновным по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и приговорил его к 13 годам колонии, — цитирует ТАСС сообщение суда.

Кроме того, россиянина лишили звания майора и он должен заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

В конце ноября 2020 года следствие предъявило представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину обвинение в госизмене. По словам источника в правоохранительных органах, обвинение предъявили следователи ФСБ.

Федоткин был арестован по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Все материалы дела засекречены. Известно, что его подозревают в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей, писал NEWS.ru.