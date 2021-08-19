Суд приговорил чеченца к пяти годам колонии за драку с ОМОНом на митинге

Тверской районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии студента МГУ из Чечни Сайд-Мухамада Джумаева по делу о драке с ОМОНом на митинге в январе. Об этом сообщает ОВД-Инфо, ссылаясь на адвоката Мурада Мусаева.

Джумаева обвинили в насилии к представителям власти. По версии следствия, он нанёс удары руками и ногами бойцу ОМОНа 23 января на Пушкинской площади во время протестной акции в поддержку Навального. Вину обвиняемый признал, дело рассмотрели в особом порядке.

Мы допросили троих потерпевших сотрудников правоохранительных органов, они сказали, что не имеют к Джумаеву никаких претензий, — добавил Мусаев.

Перед судом мать Джумаева сказала , что он не мог не заступиться за людей, а на митинг он даже не собирался, просто пошёл гулять. Сам молодой человек тоже заявлял, что причинами инцидента стали жажда справедливости и «горячая кровь».

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для Джумаева шесть лет заключения в исправительной колонии общего режима.