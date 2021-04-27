Суд прервал заседание по делу Абызова из-за его болезни

https://static.news.ru/photo/a9a6eda4-a76f-11eb-805d-96000091f725_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд прервал слушание по жалобе на изъятие в доход государства 32,5 млрд рублей у экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Решение приостановить разбирательство было принято после того, как бывшему чиновнику стало плохо во время заседания, передаёт ТАСС.

Несколькими днями ранее у Абызова диагностировали пневмонию. Его госпитализировали в тюремную больницу «Матросской Тишины» с подозрением на коронавирус, который подтвердился. В связи с этим участие в слушании экс-министр принимал по видеосвязи. Его в специальную комнату, откуда была организована трансляция, принесли на носилках.

В ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось, — рассказал адвокат Абызова Юлий Тай.

Он отметил, что его подзащитный находился в предобморочном состоянии.

В то же время представитель Генпрокуратуры заявил, что подсудимый выбрал деструктивную тактику. По данным стороны обвинения, в день заседания температура у экс-министра была 36,6. Там посчитали, что отсылка к болезни — лишь попытка «сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям».

Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, — приводит слова прокурора РИА Новости.

Тем не менее Мосгорсуд отложил заседание на 13 мая.

32,5 млрд рублей — это средства, взысканные в доход государства Гагаринским судом Москвы по иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний. Сторона обвинения сочла их незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Защита экс-чиновника с этим фактом не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путём обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.

Экс-министра задержали 26 марта 2019 года.

В марте 2021 года стало известно, что у Абызова нашли две виллы в Италии стоимостью 2 млрд рублей. Следственный комитет потребовал арестовать это имущество.