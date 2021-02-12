Суд прекратил допрос свидетеля на заседании по делу Навального о клевете

https://static.news.ru/photo/e55a7304-6d1b-11eb-972b-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На заседании по делу блогера и оппозиционера Алексея Навального, который обвиняется в клевете на ветерана Игната Артёменко, суд прекратил допрос свидетеля — внука ветерана. Такое решение было принято, так как судья Вера Акимова сочла, что Навальный злоупотребил правом задавать вопросы свидетелю.

Подсудимый избрал агрессивный подход в общении со свидетелем, несколько раз назвав его «торговцем дедом». Судья даже объявила перерыв, чтобы Навальный успокоился, но после перерыва его первый вопрос к свидетелю был о том, хорошо ли ему ездить на кабриолете.

Навальный не перешёл к вопросам, касающимся обвинения, использовал оскорбительные формулировки. Суд считает, что Навальный злоупотребил своим правом задавать вопросы, — заявила судья.

В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, на котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Как писал NEWS.ru, во время заседания Алексею Навальному судья сделала новое замечание. Она также пригрозила удалить его из зала суда — обвиняемый ответил ей тем же. Спор разгорелся после того, как Навальный высказал возражения по поводу того, что истец, ветеран Игнат Артёменко, в этот раз отказался участвовать в заседании.