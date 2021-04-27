Суд прекратил дело против убитого силовиками подозреваемого в краже обоев

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Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в хищении обоев из магазина и погибшего при попытке задержания. Решение было принято в связи со смертью фигуранта дела, передаёт РИА Новости.

Исходя из текста постановления, зачитанного судьёй, местный житель Владимир Таушанков украл из строительного магазина четыре рулона обоев стоимостью 3942 рубля. Позже, находясь дома, он применил перцовый аэрозоль в отношении сотрудника полиции, а когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, напал на них с ножом и перцовым баллончиком. Ответными действиями сотрудники СОБРа выстрелили в мужчину, от чего тот скончался на месте.

Суд постановил уголовное дело в отношении Таушанкова <...> ввиду его смерти прекратить, — постановил судья.

Инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти, а состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого, не нашёл.

В ходе обыска в квартире погибшего была обнаружена сумка с несколькими ножами. Позже суд признал проведённый обыск в квартире Таушанкова незаконным. В свою очередь психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Таушанков в тот момент не отдавал отчёта своим действиям.