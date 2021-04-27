Суд прекратил дело против убитого силовиками подозреваемого в краже обоев

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в хищении обоев из магазина и погибшего при попытке задержания. Решение было принято в связи со смертью фигуранта дела, передаёт РИА Новости.
Исходя из текста постановления, зачитанного судьёй, местный житель Владимир Таушанков
Суд постановил уголовное дело в отношении Таушанкова <...> ввиду его смерти прекратить, — постановил судья.
Инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти, а состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого, не нашёл.
В ходе обыска в квартире погибшего была обнаружена сумка с несколькими ножами. Позже суд признал проведённый обыск в квартире Таушанкова незаконным. В свою очередь психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Таушанков в тот момент не отдавал отчёта своим действиям.