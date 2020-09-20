Суд прекратил дело по иску против перехода Волгограда на московское время

https://static.news.ru/photo/7c4d4fc8-fbea-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское. Волгоградская область приняла решение перейти на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведённого 18 марта 2018-го референдума.

В марте 2020-го областной парламент распорядился провести опрос жителей субъекта о переходе с местного времени на московское. Его провели в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, пишет РИА Новости.

Исследование показало, что 65% жителей области поддержали инициативу, против высказались около 34%. После этого облдума приняла постановление «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд отказался прекращать уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Защита бывшего чиновника подавала жалобу, требуя признать возбуждение дела незаконным. Адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 31 июля 2020 года. Тогда было разрешено отменить постановление о прекращении уголовного дела Фургала, которое было возбуждено в 2004 году. Самого экс-чиновника арестовали 10 июля 2020 года, позже его срок содержания под стражей продлили до 9 декабря 2020 года.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.