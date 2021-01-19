Суд предложил обвиняемому по делу Голунова экс-полицейскому подумать

https://static.news.ru/photo/399000f4-5a5e-11eb-a147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мосгорсуде выступил основной фигурант дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, бывший начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец.

Сначала потерпевшего Голунова допросили, после чего Ляховец задал журналисту вопросы. Они должны были «разрушить версию следствия» и показать суду, что у пяти полицейских, проходящих по этому делу, были основания для задержания Голунова. Для этого экс-начальник отдела наркоконтроля поинтересовался окладом журналиста, его отношениями с родственниками, а также задал множество вопросов о личной жизни Голунова. Суд отвёл эти вопросы, поскольку они не касались дела, и подчеркнул, что Ляховец превращает процесс в фарс. Судья предложил экс-полицейскому подумать. Заседание было отложено до 20 января, сообщает Lenta.ru.

Ранее Голунов рассказал, как бывшие силовики избили его. Они отказались сообщить родственникам о его задержании и пытались насильно снять отпечатки пальцев, писал NEWS.ru.

Дело Голунова стало одним из самых резонансных в 2019 году. Журналиста задержали в июне по подозрению в распространении наркотиков. При его задержании было допущено множество нарушений. С 7 июня началась общественная кампания в защиту Голунова. 11 июня уголовное дело было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова, а также начальника московского Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, которые были причастны к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено.