https://static.news.ru/photo/13fa4722-25bd-11ea-9716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Щербинский районный суд Москвы потребовал от компании ООО «Силстар» ликвидировать свалку в посёлке Внуковское. Ущерб от неё оценили в 4 млрд 193 млн рублей. Площадь свалки превышает более 10 га.

Межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения требований земельного и природоохранного законодательства в связи с незаконным складированием строительных отходов на площади 10,5 га в границах семи земельных участков, — цитирует решение суда «Интерфакс».

Отмечается, что коммерческое предприятие не принимало никаких мер для вывоза отходов и устранения последствий несанкционированной свалки.

Ранее власти утвердили проекты рекультивации восьми мусорных полигонов в Подмосковье. Работы на них начнутся в 2020 году. Об этом сообщал NEWS.ru.