Суд постановил выселить женщину с двумя детьми из квартиры убийцы её матери

Суд постановил выселить кемеровчанку Анну Соматину с двумя детьми из квартиры, в которой она около 15 лет прожила с убийцей своей матери, сообщает телеканал «360». Александр Акимов отбыл 11-летний срок за убийство в 1997 году, после чего вернулся в квартиру, где когда-то прописал Анну — дочь убитой. Женщина подала на решение суда апелляцию

По её словам, Акимов начал избивать мать, а когда та захотела уйти и попросила разделить квартиру — задушил её. Мужчина же назвал причиной преступления измену убитой.

Она вернулась к бабушке в феврале. А 8 марта он пришел мириться, и мама пропала без вести — её не было где-то пять дней. Нашли её в этом же доме, в подвале. Он её здесь убил — задушил и скинул с балкона, а тело спрятал в подвале, — рассказала Соматина.

Она добавила, что Акимов отбывал наказание в «красной зоне» как бывший сотрудник милиции.

По словам женщины, судебное разбирательство по поводу жилья шло два-три года: она попросила о принудительном обмене помещения, а Акимов подал иск на выселение и непризнание правоприобретателями её и детей.

Она отметила, что заместитель губернатора Кемеровской области на просьбу помочь ответил так: «Вам 36 лет, где хотите, там и живите». Суд же принял решение по показаниям участкового и соседа, о том, что она в квартире не жила, рассказала Анна.

Александр Акимов описал иную картину: Соломатина пытается его — собственника квартиры — выселить, при этом счета по ней не оплачивает.

Она эту войну начала, чего ей надо? Я ни разу не возражал, ничего, только и слышал, как бы меня выгнать. А теперь она недовольна, что суд такое решение принял. А если бы меня выгнали? Я инвалид второй группы. Я на кухне живу. Туда мне нельзя, на балкон мне нельзя, я только выхожу — она на меня кидается, — рассказал мужчина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о семейно-бытовом насилии в России обязательно должен быть, а сейчас сенаторы взяли тайм-аут. По её словам, рабочая группа в Совфеде подготовила текст проекта, но он вызвал разногласия.