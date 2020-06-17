Суд постановил удалить из Интернета информацию про Усманова

https://static.news.ru/photo/e0b3028a-b0d3-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинский суд Москвы принял решение об удовлетворении иска бизнесмена Алишера Усманова. Арбитраж обязал удалить из Интернета 46 фрагментов из 15 материалов.

По мнению судьи, представленная в статьях информация не соответствует действительности, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Селиванову. Иск был подан к Гетману В. В. и Роскомнадзору.

Ранее, как писал NEWS.ru, Усманов поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге самых богатых предпринимателей Великобритании, его состояние оценивается в 11,68 млрд фунтов ($14,14 млрд).

Состояние главы холдинга USM («Металлоинвест», «МегаФон», Mail.ru Group) выросло на $412 млн по сравнению с 2019 годом. На восьмую строчку рейтинга Усманов поднимался дважды — в 2018 и 2019 годах. В минувшем году в топ-10 вошли также российские бизнесмены Роман Абрамович (9-е место) и Михаил Фридман (10-е место).