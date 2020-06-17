Суд постановил удалить из Интернета информацию про Усманова

Останкинский суд Москвы принял решение об удовлетворении иска бизнесмена Алишера Усманова. Арбитраж обязал удалить из Интернета 46 фрагментов из 15 материалов.
По мнению судьи, представленная в статьях информация не соответствует действительности,
Ранее, как писал NEWS.ru, Усманов поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге самых богатых предпринимателей Великобритании, его состояние оценивается в 11,68 млрд фунтов ($14,14 млрд).
Состояние главы холдинга USM («Металлоинвест», «МегаФон», Mail.ru Group) выросло на $412 млн по сравнению с 2019 годом. На восьмую строчку рейтинга Усманов поднимался дважды — в 2018 и 2019 годах. В минувшем году в топ-10 вошли также российские бизнесмены Роман Абрамович (9-е место) и Михаил Фридман (10-е место).
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