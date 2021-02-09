Суд посадил под домашний арест депутата Янкаускаса по «санитарному делу»

https://static.news.ru/photo/3e73cd20-6ae5-11eb-9e6a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о помещении под домашний арест муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Материалы по ходатайству поступили в суд 9 февраля, сообщили NEWS.ru в его пресс-службе.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Янкаускаса, — рассказали там.

Политик будет находиться дома до 23 марта. В этот период он не сможет пользоваться Интернетом.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку Навального. По этому делу юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Любовь Соболь была отправлена под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Также домашний арест назначен главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.