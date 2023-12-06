Суд подтвердил непричастность Дерипаски к двум ЧВК Суд обязал правозащитницу Романову опровергнуть слова о двух ЧВК Дерипаски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Таганский районный суд в Москве обязал главу фонда «Русь сидящая» (Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Ольгу Романову (внесена Минюстом в список иноагентов) опубликовать в социальной сети Twitter (Х) опровержение своих слов о том, что бизнесмену Олегу Дерипаске принадлежит две частные военные компании. Как уточнил в комментарии RTVI адвокат Дерипаски Алексей Мельников, Романова должна будет опубликовать опровержение в течение трех дней после решения суда.

В противном случае она должна будет выплачивать неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день. Мельников пояснил, что площадку микроблога для извинений выбрали для того, чтобы у правозащитницы не было сложностей в том, чтобы исполнить решение суда.

Мы не хотели создавать ей сложностей, она активный пользователь этого сайта, — заявил Мельников.

Ранее ответчиком по этому делу выступала и журналистка Елизавета Осетинская (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в интервью которой Романова и говорила о ЧВК, которые, по ее словам, принадлежат бизнесмену. Но журналистка удалила спорный отрывок из видеозаписи и заявитель снял свои претензии.

Ольга Романова была внесена в список иностранных агентов в октябре 2023 года. Ее организация оказалась в этом списке еще в мае 2018 года.