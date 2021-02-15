Суд по обвинению Навального в клевете продолжится 16 февраля

https://static.news.ru/photo/f0bcfcf2-6f74-11eb-8c7f-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Бабушкинский суд

Осуждённого российского оппозиционера Алексея Навального 16 февраля доставят в Бабушкинский суд Москвы для участия в слушаниях по делу о клевете блогера в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Доставка Навального завтра должна состояться. Запланировано его личное участие в процессе, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Это будет третье заседание суда по данному делу. Ранее суд рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил обвиняемого. Предполагается, что 16 февраля в суде пройдут прения сторон.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний Навального в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 2 февраля суд принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, оппозиционер проведёт за решёткой два года и восемь месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Новосибирский областной суд направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие следственного управления СК РФ после госпитализации в Омске оппозиционного политика Алексея Навального.