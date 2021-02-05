Суд по делу Навального пропустит исследование части доказательств

https://static.news.ru/photo/db4797a0-67af-11eb-8918-96000091f725_660.jpg Фото: Бабушкинский суд

Судья, рассматривающий уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального, заявил, что исследование части доказательств будет пропущено, так как потерпевший Игнат Артёменко не выходит на связь в режиме видеоконференции. Ранее из-за ухудшения состояния ему вызвали скорую.

Я вам говорю, что они, родственнички, придушат деда подушкой, чтобы потом сказать, что я его довёл. Они его убьют, — заявил Навальный после того, как Артёменко пропал из кадра трансляции.

Оппозиционер добавил в раздражении, что ветерана используют и доводят нарочно, несмотря на то что тот ещё в сентября просил не привлекать его к участию в судебном процессе.

В трансляции появляется женщина — соседка Артёменко Галина Моргулис, проходящая по делу в качестве свидетеля. Прокурор просит допросить её и занести в протокол, что до такого состояния пожилого потерпевшего довёл подсудимый. Из-за плохой связи ответ Моргулис на вопрос прокурора разобрать нельзя, защита возражает, адвокат просит занести это в протокол.

Как сообщал NEWS.ru, прокурор Екатерина Фролова самостоятельно зачитала показания ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко на заседании суда по делу о клевете над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В процессе заседания 95-летнему ветерану вызвали бригаду скорой помощи, так как ему стало плохо.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.