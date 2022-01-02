Суд пересмотрит дело убийцы студентки МГИМО 19 января

19 января Никулинский суд Москвы займётся пересмотром дела сына бывшего премьера Дагестана Муртузали Меджидова, который обвиняется в убийстве студентки МГИМО весной 2018 года. Об этом официальный представитель суда сообщил ТАСС.

Суд назначил заседание по делу Муртузали Меджидова на 19 января 2022 года на 11:00 мск, — рассказали в суде.

В конце октября Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело на новое рассмотрение. Летом присяжные оправдали сына бывшего премьера Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО.

Погибшая Томирис Байсафа училась в МГИМО. В 2018 году её нашли под окнами здания института. Сообщалось, что она выпала из окна четвёртого этажа. Девушка с множественными переломами была доставлена в больницу, где через несколько недель скончалась. Тогда правоохранительные органы возбудили дело по статье о доведении до самоубийства.

Меджидова, который встречался с погибшей, задержали в Москве в июне 2020 года. Тогда же дело переквалифицировали по статье об убийстве.