https://static.news.ru/photo/99da3262-57f9-11ea-878f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Выездное судебное заседание по делу Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова в Петербурге перенесено на 26 февраля. Такое решение принял Западный окружной военный суд.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказал адвокат Филинкова Виталий Черкасов. По его словам, слушание пройдёт в 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в 224-м гарнизонном военном суде города.

Молодые люди, предположительно, состояли в запрещённой в России организации «Сеть». Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе, он признал свою вину. Филинкову, помимо того же обвинения, вменяют незаконное ношение и хранение взрывчатых веществ. Он не признал вину и говорил, что давал показания под пытками.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. 11 участников организации, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». 10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам «Сети». Общий срок приговоров составил 86 лет.

Осуждённые по уголовному делу, их родственники и адвокаты утверждали, что признания были получены под жестокими пытками. Приговор раскритиковали правозащитники, за пересмотр дела «Сети» выступили искусствоведы, кинематографисты, врачи и журналисты. В защиту фигурантов выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщал NEWS.ru.