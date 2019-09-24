https://static.news.ru/photo/d04c175c-def0-11e9-84d4-fa163e074e61_660.jpg Александр Протасовицкий Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат Татьяна Прилипко, которая защищает интересы четвёртого фигуранта дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александра Протасовицкого, подтвердила, что суд перенёс рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) её клиента. Она сообщила, что слушание состоится 1 октября.

При этом юрист отметила, что судья приняла такое решение из-за опоздания второго брянского адвоката Протасовицкого.

Он выносил решение об отложении ровно в тот момент, когда коллега вошёл в зал. Я считаю, это грубое нарушение, — заявила Прилипко.

Адвокат добавила, что суд мог рассматривать прошение об УДО в отсутствие второго адвоката. По её словам, право Протасовицкого на защиту не было нарушено, передаёт корреспондент News.ru.

Как ранее писал News.ru, пока футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего — Кирилл, находятся на свободе, в тюрьме остаётся четвёртый фигурант дела, детский тренер по футболу Протасовицкий. Тем временем прокуратура Москвы проверяет обоснованность наложения на него взысканий в Бутырском СИЗО.