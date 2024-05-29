Суд ответил правозащитнику на просьбу о снятии статуса иноагента Суд отказал правозащитнику Орлову в исключении из реестра иноагентов

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Суд в Москве отклонил иск правозащитника экс-главы правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о признании незаконным решения Министерства юстиции, согласно которому его внесли в список иностранных агентов, сообщает «Интерфакс». Он был включен в этот список 2 февраля 2024 года.

Также в феврале Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по уголовному делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России. В заседании суда, которое проходило 25 мая, Орлов участвовал по видеосвязи из СИЗО Сызрани.

В середине марта текущего года Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов. Контентмейкер признавался, что родители звали его в США, однако он отверг это предложение. Тогда же блогер подчеркивал, что у него нет второго гражданства.

Ранее правнучка Героя СССР Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. Девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу. При этом, отметила она, ее не пугают жертвы такой атаки, несмотря на то что в Москве у нее живут мама и бабушка.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев позднее заявил, что Богданову способен задержать Интерпол по запросу России. Эксперт усомнился, что Бельгия, где проживает Богданова, выдаст Москве фигурантку уголовного дела. Собеседник напомнил, что это не мешает РФ проводить расследование уголовного дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).