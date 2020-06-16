Суд отверг выводы о виновности экс-главы Челябинской области по статье КоАП

https://static.news.ru/photo/c42e2438-afe2-11ea-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд 16 июня 2020 года рассмотрел жалобу экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского. Чиновник просил прекратить в отношении него производство по административному делу. Инстанция приняла решение исключить из постановления выводы о его виновности.

Мужчина оспорил действия руководителя регионального главка ФАС РФ о завершении производства по делу об административном правонарушении. С содержанием документа Дубровский не согласился в части выводов о наличии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.32 КоАП РФ.

Она подразумевает заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности. Также бывший губернатор заявил, что не совершал действий, нарушающих ст. 16 Федерального закона «О защите конкуренции», пишет РИА Новости.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), касающееся сговора во время проведения аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, областного Министерства дорожного хозяйства и компании «Южуралмост».

Ранее юридический защитник бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев заявил, что правоохранительные органы прекратили уголовное дело против его подзащитного, писал NEWS.ru. По его словам, постановление было признано необоснованным и незаконным.

Причиной преследования экс-политика стала причастность к картельному сговору в сфере дорожного строительства. Сам Дубровский называл эти сообщения надуманными, как и выдвинутые против него обвинения ФАС.