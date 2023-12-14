Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в подготовке теракта подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростка, которого подозревают в подготовке теракта в Липецке, отпустили из СИЗО, передает MK.RU. Школьник провел под стражей почти полгода, в это время у него не было возможности учиться, теперь он сможет получать образование дистанционно дома.

Как сообщалось ранее, 15-летний молодой человек приехал из Подмосковья погостить у бабушки, которая в прошлом работала председателем суда. В соцсетях парень получил задание сфотографировать местную мечеть, предположительно для последующего ее взрыва, от некого мужчины, представившегося Игорем.

По словам мальчика, он думал, что это часть квеста, а также планировал привести правоохранителей на встречу с «Игорем». Как пишет издание, мужчина оказался провокатором, так как после выполнения его задания подростка сразу задержали.

Тогда суд избрал самую жесткую меру пресечения — заключение под стражу на неопределенный срок. Отмечается, что администрация изолятора не смогла организовать для него обучение, даже в дистанционном формате. Не так давно СК РФ ответил на запрос о законности содержания несовершеннолетнего в СИЗО и проведении проверки на провокацию, в ведомстве пообещали разобраться в сложившейся ситуации. В четверг, 14 декабря, суд постановил отправить подростка под домашний арест.

Ранее в Москве суд по ходатайству следователей СК России арестовал трех несовершеннолетних, которые планировали совершить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Подозреваемых задержали, после того как они испытали взрывчатое оружие в лесу.