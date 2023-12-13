Суд отпустил активиста, которому запрашивали пять лет за акцию у здания ФСБ Суд в Москве назначил активисту Скорякину штраф 500 тысяч рублей и отпустил

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Гагаринский районный суд Москвы назначил активисту Льву Скорякину штраф 500 тысяч рублей и освободил из-под стражи с учетом отбытого времени в СИЗО, передает издание Sota.Vision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Гособвинитель запрашивал Скорякину пять лет колонии общего режима за акцию у здания ФСБ.

Скорякин на заседании полностью признал свою вину, но отказался от дачи показаний и последнего слова. Адвокат заявил, что его подзащитный сломлен и не желает бороться.

Скорякина признали виновным в хулиганстве и вандализме из-за акции у здания ФСБ в Москве в декабре 2021 года. Тогда активисты Руслан Абасов и Умар Болуров развернули баннер с надписью «С днем ЧКиста» и зажгли фаеры. Дело возбудили из-за броска Болуровым фаера в сторону здания, после этого он дал показания против Скорякина, заявив, что он раздал файеры. Статус Болурова сменился на свидетеля, при этом Абасов отрицал участие Скорякина в акции.

После возбуждения дела Скорякин попытался скрыться в Киргизии. Но оттуда его вывезли и доставили в московское СИЗО «Бутырка», отмечает издание.

В конце сентября акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима за стрельбу из охолощенного оружия на Красной площади. Ранее художнику уже выносили такой же приговор, но его отменили.