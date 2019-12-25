https://static.news.ru/photo/0121c0c4-2731-11ea-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Басманный суд вынес приговор троим кибервзломщикам, которые вмешались в работу электронных систем покупки авиа- и железнодорожных билетов.

Все хакеры получили сроки от 10 до 13 лет, передаёт РИА Новости.

Приговорить Максима Матюшева к наказанию в виде 13 лет, Андрея Жданова — к 12,5 года, Кирилла Кулабухова — к 10 годам лишения свободы в колонии, — сказал судья Артур Карпов.

Кулабухов отправится в колонию общего режима, а Матюшев и Жданов будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор оглашали три дня.

Фигурантов дела признали, в зависимости от степени участия, виновными в создании преступного сообщества и участии в нём, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершённом организованной группой.

Кулабухов, Матюшев и Жданов, как установило следствие, взламывали электронные системы РЖД и S7 с помощью вирусов. Затем они получали доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров. Авторизовавшись, преступники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и за счёт денежных средств организации производили электронный платёж. После этого хакерам оставалось лишь обналичить деньги, вернув билеты.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, «за время существования сообщества с 2013 по 2014 год его участники незаконно оформили свыше пяти тысяч электронных маршрутных квитанций на общую сумму более 17 миллионов рублей».

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что в преступную группировку входили порядка 30 человек. По её словам, в данном судебном процессе речь шла об одном из организаторов криминальной схемы и двоих её участниках. По словам Волк, второй главарь преступной группировки уже отбывает наказание. Третий организатор криминального сообщества долгое время находился в международном розыске, но вскоре тоже предстанет перед судом, как и остальные 20 человек, входивших в группу.

А вот компания Apple борется с хакерами их же силами. Ранее корпорация запустила программу Bug Bounty, в рамках которой любой желающий может поучаствовать в поисках ошибок в программах и приложениях и получить за это крупную сумму.