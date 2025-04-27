Суд отправил в СИЗО подорвавшего генерала Москалика Убившего генерала Москалика Кузина арестовали на два месяца

Фото: t.me/moscowcourts*

Игнат Кузин

Игната Кузина, подозреваемого в гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заключили под стражу на два месяца, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Соответствующее решение вынес 27 апреля Басманный суд Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на преступление Кузин пошел за $18 тысяч (1,5 млн рублей). В марте он забрал из тайника компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля. После он установил их в автомобиле, который был подорван, когда мимо проходил Москалик.

Тем временем стало известно, что похороны Ярослава Москалика состоятся 29 апреля. Генерала похоронят на территории военного мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества». Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» расположен на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Там хоронят военных и государственных деятелей, космонавтов и других значимых лиц.