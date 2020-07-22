Суд отправил в колонию на 3,5 года главу карельского «Мемориала» Дмитриева

https://static.news.ru/photo/dbc184f2-cc14-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дмитриев Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Городской суд Петрозаводска приговорил бывшего руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней приёмной дочерью и изготовлении с её участием порнографических роликов, а также незаконном хранении частей оружия к 3,5 года колонии.

После оглашения приговора в закрытом режиме об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев.

Срок наказания определён, опять же предварительно, со слов судьи, 3 года 6 месяцев, если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу, — сказал Ануфриев ТАСС.

При этом обвинение настаивало на сроке в 15 лет колонии строгого режима.

Юрия Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приёмной дочери. Кроме того, экс-глава карельского «Мемориала» обвиняется в изготовлении порнографии и незаконном хранении основной части одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена.

В июне 2019 года петрозаводский городской суд продлил арест историку. До уголовного преследования мужчина занимался раскопками захоронений жертв Большого террора, основал на месте расстрела более девяти тысяч человек мемориальный комплекс «Сандармох». Дмитриев считает, что его уголовное дело связано с деятельностью по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

При этом в мае народная артистка СССР Инна Чурикова написала личное поручительство за Дмитриева, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может обращать внимание на взаимодействие общественных организаций с органами правопорядка. Так он ответил на вопрос о позиции по преследованию центра «Мемориал».

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