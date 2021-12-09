Суд отправил под домашний арест советника Минобороны РФ по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 7 февраля 2022 года ведущего советника департамента Минобороны РФ Александра Лопатина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данному делу ему грозит до 15 лет заключения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, — передаёт агентство.

В отношении него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде заключение Лопатина под стражу.

Ранее сотрудниками Следственного комитета был задержан гендиректор компании «Транснефть — Верхняя Волга». Возбуждено уголовное дело о взятках. По версии следствия, с 2017-го по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижегородской области, создал организованную преступную группу. В её состав входили подчинённые сотрудники, которые получали взятки от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом.