Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о сходе лавины в Норильске

https://static.news.ru/photo/cf063c84-5653-11eb-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Норильский городской суд решил отправить под домашний арест оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Игоря Вакуленко, который был задержан по одному из уголовных дел, возбуждённому после сходы лавины.

По данным пресс-службы Красноярского краевого суда, мужчина будет находиться под домашним арестом два месяца — до 11 марта, передаёт ТАСС.

Ранее по факту гибели людей в результате схода лавины в Норильске было возбуждено второе уголовное дело — по статье о халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Как писал NEWS.ru, сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. В ходе обысков были изъяты документы, которые представляют интерес для следствия.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске 8 января. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет. Местные власти объявили 10 января днём траура по погибшим.