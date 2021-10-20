Суд отправил под арест подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Вологодский городской суд заключил под стражу 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области.

Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершённого преступления, а также то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил её под стражу по 18 декабря 2021 года, — говорится в сообщении.

Девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, была найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Ребёнок ушёл из дома утром 16 октября. Семья начала её искать на следующий день, ближе к обеду.

Позднее следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина была задержана на территории Карелии. Её сняли с поезда. Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Сама же Ланская заявила на допросе, что вся её семья больна раком крови и поэтому она хотела умирать не одна.