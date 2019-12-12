https://static.news.ru/photo/43a80fc4-1cc9-11ea-bc55-fa163e074e61_660.jpg Михаил Квасов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о направлении на психиатрическую экспертизу Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах в адрес судьи. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд посчитал, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению, постановил поместить Квасова в Институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы, — огласила решение судья Евгения Николаева.

Квасову вменяют ч. 1 ст. 296 УК. Следствие считает, что он оставил комментарий с угрозами в адрес судьи, вынесшего приговор по «московскому делу». Обвиняемый родом из Воронежа, 10 декабря он был доставлен в Москву. От дачи показаний мужчина отказался. Следователи ходатайствовали о назначении экспертизы на основании того, что в 2007 году ему был поставлен диагноз «смешанное тревожное депрессивное расстройство». Квасов против проведения экспертизы возражал.

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