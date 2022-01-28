Суд отправил на принудительное лечение школьника, ударившего учителя ножом

Суд отправил на принудительное лечение школьника, напавшего на учительницу физики в Пермском крае, сообщили РИА Новости в Березниковском городском суде. Психолого-психиатрическая экспертиза показала наличие у него психического расстройства.

К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — рассказали в суде.

21 мая прошлого года ученик 10-го класса лицея № 1 в городе Березники во время урока вошёл в кабинет и не менее двух раз ударил педагога ножом в шею. Женщина пробыла в медучреждении около двух недель. Сообщалось, что школьник затаил злобу на педагога, которая, по его мнению, занижала ему оценки.

О подготовке к нападению школьник писал в соцсетях и опубликовал фото ножа, которым затем ранил учителя. Кроме того, он записал ряд голосовых сообщений, в которых жаловался на отсутствие хорошего друга, девушки и на то, что редко видится с родителями. По словам школьника, у него «едет крыша» и он стал задумываться сначала о суициде, а затем об убийстве. При этом в лицее юношу характеризовали положительно.