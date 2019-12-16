https://static.news.ru/photo/8f926bb2-2054-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Пресненский суд Москвы признал бывшего президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова виновным в растрате более 750 млн рублей. Его наказанием должны стать пять лет, проведённых в колонии общего режима.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает, что растрата с использованием служебного положения была допущена тогда, когда Салогубов уже знал о предстоящем отзыве лицензии у банка.

Суд установил, что бывший глава банка на основании ряда договоров передал его активы на сумму более 401 млн рублей Ольге Саберовой. Женщина в качестве оплаты передала банку земельный участок стоимостью 167 млн рублей. При этом она предоставила подложный отчёт, из которого следовало, что цена участка составляет более 1 млрд рублей. Разницу между ценой земельного участка и стоимостью приобретённых Саберовой активов, а это 756 млн рублей, она получила наличными через кассу. Такое указание дал Салогубов. Женщина скрылась от следствия и объявлена в международный розыск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три месяца назад столичный главк Следственного комитета России возбудил дело об организованном преступном сообществе, которое обвинил в отмывании и выводе из России около половины триллиона рублей. Возможным лидером этого сообщества следствие считает украинского бизнесмена и друга бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, владевшего долей в российском банке «Новое время».