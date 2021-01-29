Суд отправил брата Навального под домашний арест

https://static.news.ru/photo/4dd06c22-6254-11eb-b2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тверской районный суд Москвы 29 января вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда, брат оппозиционера Алексея Навального будет находиться под домашним арестом до 23 марта 2021 года.

Накануне силовики задержали Олега Навального на 48 часов. Как сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов, он является подозреваемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Также на 48 часов задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Она также находится в статусе подозреваемой.

До этого силовики провели обыск в квартире, где прописан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. В ней проживает его мать, которую допрашивали полтора часа, что негативно сказалось на состоянии её здоровья. В результате они вынесли жёсткий диск и несколько книг. Основания следственных действий неизвестны.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов приходили по месту прописки журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. В квартире проживает её мать, которая отказалась открывать дверь полицейскому.

Ранее силовики вывезли из спецприёмника пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, так как обыск в её квартире нельзя провести без её присутствия. Также обыски провели в квартире жены политика Юлии, студии «Навальный LIVE», офисе ФБК, квартире помощника муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николая Касьяна и месте жительства члена Либертарианской партии Игоря Ефремова. Действия силовиков связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.