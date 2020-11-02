Суд отобрал присяжных для дела о поставках кокаина из Аргентины в РФ

https://static.news.ru/photo/dd414110-1d2b-11eb-9258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дорогомиловский районный суд Москвы отобрал коллегию присяжных заседателей по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и в государства Европы, передаёт пресс-служба инстанции.

Заседание по вопросу отбора коллегии только что закончилось. Суд отобрал коллегию присяжных заседателей, — пишет 2 ноября ТАСС со ссылкой на Дорогомиловский районный суд столицы.

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в ноябре 2017 года. В феврале 2018 года МИД России сообщил о совместной операции «Двенадцать королев» российских и аргентинских силовиков по пресечению поставки крупной партии наркотиков в Европу. В одном из зданий посольства РФ в Аргентине была найдена партия кокаина весом 362 кг.

Позже выяснилось, что она принадлежит бывшему завхозу и сантехнику дипмиссии али Абянову, который уже завершил командировку к тому времени. В 2017 году он и ещё двое фигурантов дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, были задержаны в России, а в Германии — предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Им были предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы. Вину никто из них так и не признал. В апреле 2019 года следствие было завершено.

Как заявил адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц, территория подсудности — база российского внешнеполитического ведомства, которая относится к Дорогомиловскому суду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что калининградские пограничники пресекли контрабандный ввоз в РФ свыше 50 кг различных наркотических средств. Кроме того, силовики задержали двоих граждан РФ, передаёт Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности. По данным ведомства, операция прошла в районе населённого пункта Квишен Багратионовского района, в непосредственной близости от госграницы.